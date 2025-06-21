Радбез ООН скликав екстрене засідання через Україну

Від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року в Україні загинуло 13 438 осіб.

В п’ятницю, 20 чеврня, Рада Безпеки ООН провела засідання щодо війни в Україні.

Про це повідомляє медіакомпанія Суспільне.

Помічник генсека ООН Мирослава Єнчі зазначила, що від часу останнього засідання Ради три тижні тому рф здійснює масштабні атаки по українських містах. Найбільш жахливою і смертоносною атакою на Київ за рік стала ніч на 17 червня, де загинули 28 мирних жителів і більше 130 жителів дістали поранень.

В ту ж ніч відбулися обстріли в Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

За даними Управління ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців. Вона закликала Раду Безпеки ООН захищати цивільне населення України, гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги, а також абезпечити сталу фінансову підтримку.

Додамо, що 18 червня в Києві завершили пошукові роботи: 28 загиблих і 140 поранених.