В Києві завершили пошукові роботи: 28 загиблих і 140 поранених

Пошуки тривали майже 40 годин.

Сьогоді, 18 чеврня, в Солом’янському районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала більш як 39 годин.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав в Тelegram-каналі.

"Більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій", - йдеться в дописі.

Під завалами зруйнованого під’їзду багатоповерхівки виявили тіла 23 загиблих, ще 5 жертв в інших районах столиці.

Міністр додав, що на жаль, тільки на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих.

Загалом же в Києву внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це не просто трагедія однієї родини - це біль усієї країни", - додав Клименко.

Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

Нагадаємо, що вчора вночі під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах столиці.