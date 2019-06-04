Радбез ООН закликав припинити бої біля столиці Лівії

Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара припинити "всі військові пересування" в зв'язку з захопленням аеропорту у столиці Лівії Тріполі.

Глави МЗС країн групи G7 також висловилися за припинення боїв у Лівії. У цього конфлікту немає військового рішення, підкреслюється в спільній заяві міністрів в п'ятницю. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на DW.

У той же час представник "Лівійської національної армії" Ахмед аль-Місмарі заявив, що наступ на Тріполі "не буде зупинено до виконання всіх поставлених завдань". Він також анонсував бої на околицях лівійської столиці в суботу, 6 квітня.

Тим часом Reuters пише, що урядові війська Лівії увечері 5 квітня звільнили аеропорт Тріполі від сил Хафтара. Про це агентству повідомив міністр внутрішніх справ уряду національної згоди Фатхі Алі Башага.

У той же час зіткнення між протиборчими сторонами тривають на прилеглих до аеропорту територіях в районі Каср Бен-Гашір.

Нагадаємо, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через визнання президентом США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.