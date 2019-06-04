Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Радбез ООН закликав припинити бої біля столиці Лівії

Війська самопроголошеної "Лівійської національної армії" 4 квітня почали наступ на Тріполі
Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара припинити "всі військові пересування" в зв'язку з захопленням аеропорту у столиці Лівії Тріполі.
Радбез ООН закликав припинити бої біля столиці Лівії Фото: afp.com

Глави МЗС країн групи G7 також висловилися за припинення боїв у Лівії. У цього конфлікту немає військового рішення, підкреслюється в спільній заяві міністрів в п'ятницю. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на DW.

У той же час представник "Лівійської національної армії" Ахмед аль-Місмарі заявив, що наступ на Тріполі "не буде зупинено до виконання всіх поставлених завдань". Він також анонсував бої на околицях лівійської столиці в суботу, 6 квітня.

Тим часом Reuters пише, що урядові війська Лівії увечері 5 квітня звільнили аеропорт Тріполі від сил Хафтара. Про це агентству повідомив міністр внутрішніх справ уряду національної згоди Фатхі Алі Башага.

У той же час зіткнення між протиборчими сторонами тривають на прилеглих до аеропорту територіях в районі Каср Бен-Гашір.

Нагадаємо, що Сирія вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через визнання президентом США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2019 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.