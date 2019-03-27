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Сирія вимагає скликати Радбез ООН щодо статусу Голанських висот

"Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту"
Сирія вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через визнання президентом США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами
Сирія вимагає скликати Радбез ООН щодо статусу Голанських висот Фото: EPA

"Спрямовані проти Ізраїлю акти терору з боку руху ХАМАС, насамперед, ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними. Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту", - наголосили в міністерстві.

Як відомо, Резолюція Ради Безпеки №497 від 17 грудня 1981 року говорить про те, що набуття території силою неприйнятне відповідно до Статуту ООН, принципів міжнародного права і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. У Резолюції також йдеться про те, що рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є міжнародно нечинним.

Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю: він підписав відповідну декларацію.

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27 03 2019 15:54
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