Сирія вимагає скликати Радбез ООН щодо статусу Голанських висот
"Спрямовані проти Ізраїлю акти терору з боку руху ХАМАС, насамперед, ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними. Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту", - наголосили в міністерстві.
Як відомо, Резолюція Ради Безпеки №497 від 17 грудня 1981 року говорить про те, що набуття території силою неприйнятне відповідно до Статуту ООН, принципів міжнародного права і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. У Резолюції також йдеться про те, що рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є міжнародно нечинним.
Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю: він підписав відповідну декларацію.
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