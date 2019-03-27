Сирія вимагає скликати Радбез ООН щодо статусу Голанських висот

"Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту"

Сирія вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН через визнання президентом США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

"Спрямовані проти Ізраїлю акти терору з боку руху ХАМАС, насамперед, ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю цивільного населення, вважаємо абсолютно неприйнятними. Закликаємо як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості з метою уникнення масштабного збройного конфлікту", - наголосили в міністерстві.

Як відомо, Резолюція Ради Безпеки №497 від 17 грудня 1981 року говорить про те, що набуття території силою неприйнятне відповідно до Статуту ООН, принципів міжнародного права і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. У Резолюції також йдеться про те, що рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є міжнародно нечинним.

Нагадаємо, що 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю: він підписав відповідну декларацію.