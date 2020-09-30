Радбез ООН закликав Вірменію і Азербайджан до негайної зупинки бойових дій

Члени Ради Безпеки ООН закликали Азербайджан і Вірменію до негайного припинення бойових дій і повернення до конструктивних переговорів.

"Члени Ради Безпеки висловили стурбованість у зв'язку з повідомленнями про великомасштабні бойові дії вздовж лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Вони рішуче засуджують застосування сили і висловлюють жаль з приводу людських жертв і втрат серед цивільного населення", - йдеться в матеріалах для преси, які озвучив за підсумками обговорення в Раді Безпеки ситуації в Нагірному Карабаху голова РБ ООН Абду Абаррі.

Зазначається, що члени Ради підтримали заклик Генсекретаря ООН до сторін негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і негайно повернутися до конструктивних переговорів, пише "Інтерфакс-Україна".

"Члени РБ заявили про свою повну підтримку важливої і центральної ролі співголів Мінської групи ОБСЄ і закликали сторони до тісної співпраці з ними з метою якнайшвидшого відновлення діалогу без попередніх умов", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в Раді Безпеки відбудеться обговорення в форматі закритих консультацій ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху.

Офіційний запит щодо проведення обговорення надійшов від п'яти європейських країн в РБ - Франції, Німеччини, Великої Британії, Естонії та Бельгії.

У понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а пізніше - з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Гутерріш висловив стурбованість у зв'язку зі сформованою ситуацією в Нагірному Карабаху, заявивши про необхідність відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ. Він закликав обидві сторони до негайного припинення вогню і направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон.

Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабахського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку (НКР) з боку Азербайджану. У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Азербайджан також прийняв рішення про введення воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.

Запеклі бої в зоні карабахського конфлікту тривають. З обох сторін є втрати в живій силі і техніці.

Нагадаємо, що раніше Вірменія і Азербайджан заявили про бойові дії у Нагірному Карабаху