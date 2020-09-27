Вірменія і Азербайджан заявили про бойові дії у Нагірному Карабаху

В Міноборони Вірменії заявили, що їх військовим вдалося збити два вертольоти і три безпілотника азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія і Азербайджан почали бойові дії в Нагірному Карабаху і звинуватили один одного в ескалації насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міноборони Азербайджану опублікувало заяву про те, що "близько 6:00 збройні сили Вірменії здійснили масштабні провокації і піддали інтенсивному обстрілу села і позиції азербайджанської армії в прифронтовій зоні".

Також повідомляється, що було "прийнято рішення почати контрнаступальну операцію військ по всьому фронту".

Азербайджан заявив про знищення "12 одиниць зенітно-ракетних комплексів "OSA" підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Також повідомляється, що був збитий вертоліт Військово-повітряних сил Азербайджану, члени екіпажу живі.

У той же час, в Міноборони Вірменії заявили, що їх військовим вдалося збити два вертольоти і три безпілотника азербайджанських повітряних сил, а також знищити три танки.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові ініціювали наступ на Нагірний Карабах.

Попередні обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану, в результаті яких загинули кілька десятків людей, сталися в середині липня. Під час збройних зіткнень була підтверджена загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаному кордоні, тоді як сьогоднішнє загострення відбувається безпосередньо у Нагірному Карабаху.

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