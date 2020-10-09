Понад 750 навчальних закладів були пошкоджені через військові дії в Україні з 2014 року

Десятки шкіл розташовані безпосередньо поруч із військовими об'єктами, що наражає їх на небезпеку нападів

Безпосередній вплив конфлікту відчувають понад 400 тис. дітей - вони проживають та відвідують школи у 20-кілометровій зоні обабіч лінії розмежування, в якій є загроза обстрілів та присутній високий рівень мінного забруднення.

У Міністерстві освіти і науки України заявляють, що з 2014 року кількість пошкоджених через військові дії навчальних закладів в Україні перевищує 750 закладів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україні важливо оберігати дітей від прямого впливу конфліктів на якість освіти та можливість її здобувати. Насамперед це стосується військового конфлікту на Сході України. Лише протягом першого півріччя 2020 року було зафіксовано 10 випадків пошкодження шкіл через військові дії, а з 2014 року кількість пошкоджених закладів освіти перевищує 750. Найближчим часом Україна має впроваджувати положення підписаної Декларації про безпеку шкіл, щоб кожен український учень мав змогу навчатися у безпечному освітньому середовищі", - наводить слова в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета прес-служба відомства.

Зазначається, що безпосередній вплив конфлікту відчувають понад 400 тис. дітей - вони проживають та відвідують школи у 20-кілометровій зоні обабіч лінії розмежування, в якій є загроза обстрілів та присутній високий рівень мінного забруднення. Згідно з повідомленням, протягом 2017-2019 років відбулось щонайменше 59 нападів на заклади освіти у зоні конфлікту.

Крім того, десятки шкіл розташовані безпосередньо поруч із військовими об'єктами, що наражає їх на небезпеку нападів.

Україна підписала Декларацію про безпеку шкіл 20 листопада 2019 року. Зокрема, документ містить зобов’язання попереджувати напади на заклади освіти та їхнє використання у військових цілях у період збройного конфлікту. Декларація також передбачає збереження безпеки в закладах освіти, захист права на освіту та моніторинг порушень прав дітей в умовах збройного конфлікту. Важливим аспектом приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів із безпеки та охорони здоров'я тощо.

Читайте також: 10 мільярдів з Covid-фонду хочуть передати на освіту