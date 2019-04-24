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Радбез ООН збереться на засідання через "паспортний указ" Путіна

За київським часом, засідання почнеться о 22:00
Засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.
Радбез ООН збереться на засідання через "паспортний указ" Путіна Фото: EPA

"Засідання Радбезу ООН скликане на вимогу України та відбудеться у четвер о 15:00 за Нью-Йорком", - повідомив Ніколенко, повідомляє "Укрінформ".

Український дипломат додав, що рішення РФ порушує Статут ООН, резолюцію РБ 2202 (2015) про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за яку голосувала й Росія, та власне самі домовленості.

"Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит", - додав він.

За київським часом, засідання почнеться о 22:00. Пряма трансляція буде доступна за посиланням на офіційному сайті ООН.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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24 04 2019 21:37
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