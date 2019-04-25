Радбез ООН зібрався через путінський указ про паспорти на Донбасі, - НАЖИВО
Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорком (22.00 за Києвом).
Радбез ООН скликали на вимогу України.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.
Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.
Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.
Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО