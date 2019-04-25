Радбез ООН зібрався через путінський указ про паспорти на Донбасі, - НАЖИВО

Рада Безпеки ООН зібралася на засідання для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорком (22.00 за Києвом).

Радбез ООН скликали на вимогу України.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.