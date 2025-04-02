Радник із національної безпеки США використовував Gmail для секретного листування – WP

Експерти занепокоєні, що посадовці команди Трампа, схоже, не дуже охоче використовують захищені урядові системи для робочої комунікації.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц, який фігурує в скандалі з секретним чатом у Signal, використовував особистий Gmail-акаунт для урядового листування.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи, з якими ознайомилося видання, а також слова трьох американських чиновників.

За даними Washington Post, Волц надсилав свій графік та інші робочі документи через особистий акаунт Gmail. Крім того, співробітник команди Волца використовував свій акаунт Gmail для “вузькотехнічних розмов” із представниками інших урядових установ про військові позиції й системи озброєння.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз заявив у коментарі WP, що не бачив доказів використання Волцом акаунта Gmail, як описано в статті, але додав, що “старі контакти” радника Трампа час від часу надсилали на цей акаунт інформацію, пов'язану з роботою. Г'юз додав, що Волц “не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію з відкритого акаунта”. Також, за словами Г'юза, співробітникам Ради нацбезпеки дозволено використовувати “лише безпечні платформи для секретної інформації”.

Використання Gmail, пише WP, вважається ще менш безпечним способом комунікації, ніж додаток для обміну повідомленнями Signal, тому нове “викриття” ЗМІ стало черговим прикладом сумнівної практики захисту даних серед вищих посадових осіб з питань національної безпеки в команді Трампа.

Використання посадовими особами особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим з огляду на те, що іноземні спецслужби надають особливого значення комунікації й розкладу високопоставлених чиновників, таких як, наприклад, радник з питань національної безпеки, кажуть експерти.

Фахівці з безпеки даних висловили занепокоєння тим, що американські посадовці з питань національної безпеки не дуже охоче використовують захищені урядові системи для робочої комунікації

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.