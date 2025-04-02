Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Радник із національної безпеки США використовував Gmail для секретного листування – WP

02 квітня 2025, 11:21
Радник із національної безпеки США використовував Gmail для секретного листування – WP
скріншот
Експерти занепокоєні, що посадовці команди Трампа, схоже, не дуже охоче використовують захищені урядові системи для робочої комунікації.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц, який фігурує в скандалі з секретним чатом у Signal, використовував особистий Gmail-акаунт для урядового листування.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи, з якими ознайомилося видання, а також слова трьох американських чиновників.

За даними Washington Post, Волц надсилав свій графік та інші робочі документи через особистий акаунт Gmail. Крім того, співробітник команди Волца використовував свій акаунт Gmail для “вузькотехнічних розмов” із представниками інших урядових установ про військові позиції й системи озброєння.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз заявив у коментарі WP, що не бачив доказів використання Волцом акаунта Gmail, як описано в статті, але додав, що “старі контакти” радника Трампа час від часу надсилали на цей акаунт інформацію, пов'язану з роботою. Г'юз додав, що Волц “не надсилав і не буде надсилати секретну інформацію з відкритого акаунта”. Також, за словами Г'юза, співробітникам Ради нацбезпеки дозволено використовувати “лише безпечні платформи для секретної інформації”.

Використання Gmail, пише WP, вважається ще менш безпечним способом комунікації, ніж додаток для обміну повідомленнями Signal, тому нове “викриття” ЗМІ стало черговим прикладом сумнівної практики захисту даних серед вищих посадових осіб з питань національної безпеки в команді Трампа.

Використання посадовими особами особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим з огляду на те, що іноземні спецслужби надають особливого значення комунікації й розкладу високопоставлених чиновників, таких як, наприклад, радник з питань національної безпеки, кажуть експерти.

Фахівці з безпеки даних висловили занепокоєння тим, що американські посадовці з питань національної безпеки не дуже охоче використовують захищені урядові системи для робочої комунікації

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

СШАДональд ТрампGmailМайк Волц

Останні матеріали

Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється