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ПОЛІТИКА

Радник Трампа Волтц обговорював у Signal війну в Україні

31 березня 2025, 20:11
Радник Трампа Волтц обговорював у Signal війну в Україні
скріншот
Його ідеологічні противники зараз проводять проти нього кампанію у Білому домі.

У месенджері Signal, окрім обговорення бомбардувань хуситів, радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц створив й чати з обговоренням мирної угоди в Україні та військових операцій Америки. Наразі чиновник через скандал втратив вплив на президента та підтримку старших помічників у Білому домі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що для Трампа найбільшим гріхом Волтца був не чат у Signal з координацією ударів по хуситах чи поширення у месенджері даних ізраїльської розвідки, а наявність у його телефонній книжці номера головного редактора антитрампівського журналу Atlantic Джеффрі Голдберга. 

За даними джерел, Трамп зберіг посаду Волтца, бо не хотів давати привід для критики демократам та ЗМІ. За словами одного співрозмовника, якби новина про чат вперше з’явилася в консервативному ЗМІ, то Волтца б вже звільнили.

Також повідомляється, що у Білому домі проводять внутрішню кампанію проти Волтца. Його ідеологічні супротивники хочуть нагадати президенту, що той не завжди був з ним: він виступав проти виведення американських військ з Афганістану та Сирії, підтримував допомогу Україні та працював над законодавством про національну безпеку з Ліз Чейні. Вона була членом Конгресу від республіканців та виступала проти спроб Трампа скасувати вибори 2020 року.

Нагадаємо, The Atlantic опублікувало нову порцію скріншотів з чату високопосадовців адміністрації США, куди випадково додали головреда журналу Джеффрі Голдберга. На них вищі посадові особи США обговорювали удари по єменських хуситах, зокрема час та засоби ударів. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до конфіденційного групового чату в Signal, де високопосадовці обговорювали військові плани щодо ударів по повстанцях-хуситах у Ємені.

СШАвійна в УкраїніSignalМайк Волц

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