Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію у Московію, - ВІДЕО

Політконсультант Микита Потураєв вважає, що "по суті" Росія "є тимчасово непідконтрольною Китаю територією"

Радник президента Володимира Зеленського з політичних питань і кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв пропонує на українських картах називати країну-агресора Росію Московією.

"Можемо взагалі на своїх картах почати називати їх Московія. Що нам заважає? Це символічні дії, які змінюють дискурс. Ми можемо в чужих дискурсах вічно бовтатися", - заявив Микита Потураєв в інтерв'ю Ukrlife.TV

Він вважає, що Україні потрібно створювати свої дискурси.

"Ця країна (Росія, - ред.) довгий час називалася по-іншому: Московія, Татарія. Вони зараз хочуть повернутися до джерел. Давайте ми їм допоможемо. Ми їх у себе і перейменуємо. Давайте повернемо росіянам різноманітність історичну", - зазначив радник Зеленського.

Він також вважає, що "по суті" Росія є "тимчасово непідконтрольною Китайській Республіці територією".

Потураєв пропонує також перейменувати російську мову в російський.

"Українська російська мова зовсім інша. Ми повинні її перейменувати. І сказати, що у нас руська мова, а там (в Росії, - ред.) - російська... Чому ми боїмося?" - сказав він.

Член Ради Федерації РФ Франц Клінцевич відреагував у себе в Facebook і заявив, що "співчуває" Зеленському, який має таких помічників, назвавши ініціативу перейменувати Росію в Московію "відвертою нісенітницею".