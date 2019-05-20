Радник Зеленського відповів, коли представлять голову АП
Щодо можливого голови АП, то радник Зеленського запитав, кого б хотіли бачити на цю посаду, йдеться в "Українська правда".
Данилюк каже, що рішення про призначення глави АП має бути сьогодні #інавгурація pic.twitter.com/Ci0GJlMW93— Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.
На припущення, чи може це бути, наприклад, Святослав Вакарчук, він відповів: "А він хоче бути головою АП? Запропонуйте, будемо проводити обговорення".
Крім того, щодо припущення, чи може це бути юрист Зеленського Андрій Боган або його представник Сергій Шефір, Данилюк відповів: "І?".
Разом з тим він зазначив, що кандидатуру має призначити президент і відповідне рішення може бути озвучене після інавгурації.
Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.
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