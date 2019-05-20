Радник Зеленського відповів, коли представлять голову АП

Радник новообраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що після інавгурації може бути представлений новий голова Адміністрації президента

На питання, чи знає він ,якою буде його посада, Данилюк відповів, що не знає.

Щодо можливого голови АП, то радник Зеленського запитав, кого б хотіли бачити на цю посаду, йдеться в "Українська правда".

Данилюк каже, що рішення про призначення глави АП має бути сьогодні #інавгурація pic.twitter.com/Ci0GJlMW93 — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

На припущення, чи може це бути, наприклад, Святослав Вакарчук, він відповів: "А він хоче бути головою АП? Запропонуйте, будемо проводити обговорення".

Крім того, щодо припущення, чи може це бути юрист Зеленського Андрій Боган або його представник Сергій Шефір, Данилюк відповів: "І?".

Разом з тим він зазначив, що кандидатуру має призначити президент і відповідне рішення може бути озвучене після інавгурації.

Нагадаємо, що 20 травня відбулась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського.