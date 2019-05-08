Радник Зеленського: За кожним реєстром є кримінальний смотрящий

"Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо"

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров заявляє, що у кожного державного реєстру є свій смотрящий від криміналу.

"За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань. Чому багато хто не міг нічого зробити? Тому що, якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до смотрящого, домовлятися з ним, він дає в Мін'юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром", - заявив Федоров, повідомляє "Ліга.net".

За його словами, від смотрящих позбудуться після зміни влади.

"Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо", - розповів радник президента.

Він додав, що зараз команда Зеленського готує міжнародний аудит всіх держреєстрів.

"У нас постійно йдуть технічні зустрічі. Ми розуміємо, що у нас не все так солодко. Тому ми хочемо зробити міжнародний аудит всіх реєстрів, щоб зрозуміти, де що знаходиться, скільки їх, в чиїй власності перебувають, під яким столом вони прибиті цвяхами", - повідомив Федоров.

За його словами, вже є попередні домовленості з організаціями, які будували подібні реєстри в Естонії і Литві і є донорські гроші.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.