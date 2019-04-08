За голосуванням депутатів від "Слуги народу" стежитиме програма зі штучним інтелектом

"Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання - з ними боротися. Штучний інтелект повинен їх виловити"

Партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.

"Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання - з ними боротися. Штучний інтелект повинен їх виловити", - сказав обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що формування у фракції груп нардепів за інтересами - природний процес, а технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп".

"У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні 5, 7, потім - 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію", - сказав майбутній нардеп.

Арахамія не став називати компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як програма працюватиме.

"Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять чоловік голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а з різницею зі звичайним", - розповів він.

"Вона (система) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію. А тепер бери і працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.

За його словами, у команді цю систему назвали "Великий брат".

Нагадаємо, що четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді IX скликання.