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За голосуванням депутатів від "Слуги народу" стежитиме програма зі штучним інтелектом

"Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання - з ними боротися. Штучний інтелект повинен їх виловити"
Партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.
За голосуванням депутатів від "Слуги народу" стежитиме програма зі штучним інтелектом Фото: segodnya.ua

"Будуть, напевно, спроби корупції у групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання - з ними боротися. Штучний інтелект повинен їх виловити", - сказав обраний народним депутатом від "Слуги народу" Давид Арахамія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що формування у фракції груп нардепів за інтересами - природний процес, а технології штучного інтелекту допоможуть уникнути "ризикових груп".

"У парламенті є ймовірність появи груп впливу. Це динамічна картина. Сьогодні 5, 7, потім - 20 осіб. І ми за цим можемо не встежити. Тому застосовуємо таку технологію", - сказав майбутній нардеп.

Арахамія не став називати компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як програма працюватиме.

"Система безперервно аналізує голоси, усі результати голосування і виявляє патерни, усі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять чоловік голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а з різницею зі звичайним", - розповів він.

"Вона (система) підсвічує і каже: ось ці люди, розбирайтеся. Вона не класифікує причину. А вказує на аномалію. А тепер бери і працюй з цією аномалією", - пояснив Арахамія.

За його словами, у команді цю систему назвали "Великий брат".

Нагадаємо, що четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді IX скликання.

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