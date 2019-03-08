Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді
Відразу кілька джерел в партії зазначили, що Арахамія - головна кандидатура на посаду голови фракції, повідомляє LB.ua.
Арахамія, він же Давид Браун, - співзасновник IT-компанії Template Monster. У 2014 році зайнявся волонтерською діяльністю, заснувавши фонд "Народний проект" (peoplesproject.com). Був одним з кураторів так званого "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони, у 2014-2017 роках він очолював Раду волонтерів при Міністерстві оборони України.
Наприкінці червня 2019 року був призначений секретарем Національної інвестиційної ради при президентові України, а на початку липня отримав посаду члена наглядової ради концерну "Укроборонпром".
Нагадаємо, що Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.
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