"Слуга народу" запропонує Разумкова на посаду голови Ради

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання запропонує Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України. На посаду першого заступника голови претендуватиме представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Партія "Слуга народу" пропонуватиме мою кандидатуру на пост голови Верховної Ради... На посаду першого віцеспікера політична партія "Слуга народу" пропонуватиме Руслана Стефанчука", - сказав Разумков, повідомляє LB.ua.

"Слуга народу" на виборах отримала понад 250 депутатських мандатів, для обрання спікера і його заступників необхідно 226 голосів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Глава держави уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Андрія Богдана.

Напередодні прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала "чутками" інформацію про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.