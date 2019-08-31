ПОЛІТИКА НОВИНИЗовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та РФ 2 вересня зустрінуться в Берліні для організації саміту в "нормандському форматі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радники глав країн "нормандської четвірки" зустрінуться другого вересня у Берліні
Україну на зустрічі представлятиме новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко
Фото: Укрінформ
Україну на зустрічі представлятиме новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у "нормандському форматі" вже найближчими тижнями.
Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.
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