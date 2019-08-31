Радники глав країн "нормандської четвірки" зустрінуться другого вересня у Берліні Україну на зустрічі представлятиме новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та РФ 2 вересня зустрінуться в Берліні для організації саміту в "нормандському форматі".

Фото: Укрінформ

Україну на зустрічі представлятиме новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак, повідомляє "Громадське". Нагадаємо, що Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у "нормандському форматі" вже найближчими тижнями. Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.

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