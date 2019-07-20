Радницю голови столичної РДА спіймали на хабарі у 650 тис. грн
"Радниця голови Дарницької РДА вступила у змову з іншими особами й створила корупційну схему одержання неправомірної вигоди від суб'єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг і створення сприятливих умов для перемоги у процедурах закупівель, проведених Дарницькою РДА за державні кошти", - повідомляє прессекретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Жінку разом зі спільником затримали під час отримання 650 тисяч гривень у п'ятницю, 19 липня.
Під час проведених обшуків у фігурантів вилучили тендерну документацію, "чорнові" записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти в сумі 60 тис. доларів США та 1160 євро.
Зараз готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Співробітники служби безпеки викрили на хабарі у 300 тисяч доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області. служби безпеки викрили на хабарі у 300 тисяч доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області.
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