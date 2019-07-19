Главу РДА на Рівненщині піймали на хабарі у $300 тисяч, - ФОТО, ВІДЕО

Чиновника затримали під час передачі другого "траншу" в 100 тис. доларів у службовому автомобілі

СпівробітникиСпівробітники служби безпеки викрили на хабарі у 300 тисяч доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області. служби безпеки викрили на хабарі у 300 тисяч доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області.

Посадовець вимагав 300 тисяч доларів від приватного підприємця за "вирішення питання про одержання ним права оренди на земельні ділянки для ведення агробізнесу", повідомляє пресслужба СБУ.

Чиновника затримали під час передачі другого "траншу" в 100 тис. доларів у службовому автомобілі.



Фото:ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.



Фото:ssu.gov.ua

Операція проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Нагадаємо, що Служба безпеки України видалила опубліковане напередодні повідомлення про причетність одного з віцепрем'єрів до корупційної схеми у Вінницькій області.