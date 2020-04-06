Ракета Falcon 9 здійснила вже п'ятий політ За 9 хвилин після запуску Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані

Ракета-носій Falcon 9, яка цього разу вивела на орбіту Землі 60 інтернет-супутників, до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.

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Ракета-носій Falcon 9 B1049.5 компанії Ілона Маск SpaceX відправила у космос нову партію супутників та вдало повернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані. Джерело: SpaceX, повідомляє "Економічна правда". Деталі: Ракета-носій Falcon 9, яка цього разу вивела на орбіту Землі 60 інтернет-супутників, до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року. За 9 хвилин після запуску Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. Що було раніше: Компанія Ілона Маска SpaceX доставила на орбіту Землі восьму партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіті вже 480 інтернет-модулів Starlink. Нагадаємо, що на космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС

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