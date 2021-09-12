Ракета SpaceX з астрофізичною лабораторією NASA стартувала на орбіту

Повідомляється, що запуск відбувся о 1.00 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту, маючи на борту малу астрофізичну лабораторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) для досліджень NASA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space із посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що запуск відбувся о 1.00 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Як повідомляє NASA, до задач місії IXPE входить спостереження за джерелами рентгенівського випромінювання. Ці дані дозволять астрономам краще зрозуміти природу нейтронних зірок, чорних дір, квазарів, пульсарів та інших астрономічних об’єктів. Також місія вивчатиме активні ядра галактик.

ЗМІ відзначає, що на космічному апараті масою 320 кг встановлено три телескопи, призначених для вимірювання поляризованого рентгенівського випромінювання. Цей апарат буде виведений на екваторіальну орбіту висотою 540 км через 33 хвилини після запуску. Строк роботи супутника розрахований на два роки. Вартість проєкту, який реалізує NASA спільно з італійським космічним агентством (ASI), оцінюється у 188$ млн.

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