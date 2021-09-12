Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ракета SpaceX з астрофізичною лабораторією NASA стартувала на орбіту

Повідомляється, що запуск відбувся о 1.00 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді
Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту, маючи на борту малу астрофізичну лабораторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) для досліджень NASA.
Ракета SpaceX з астрофізичною лабораторією NASA стартувала на орбіту Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space із посиланням на заяву компанії. 

Повідомляється, що запуск відбувся о 1.00 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Як повідомляє NASA, до задач місії IXPE входить спостереження за джерелами рентгенівського випромінювання. Ці дані дозволять астрономам краще зрозуміти природу нейтронних зірок, чорних дір, квазарів, пульсарів та інших астрономічних об’єктів. Також місія вивчатиме активні ядра галактик.

ЗМІ відзначає, що на космічному апараті масою 320 кг встановлено три телескопи, призначених для вимірювання поляризованого рентгенівського випромінювання. Цей апарат буде виведений на екваторіальну орбіту висотою 540 км через 33 хвилини після запуску. Строк роботи супутника розрахований на два роки. Вартість проєкту, який реалізує NASA спільно з італійським космічним агентством (ASI), оцінюється у 188$ млн.

Читайте також: Космічне сміття змусило NASA відкласти вихід астронавтів із МКС

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2021 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.