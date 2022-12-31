Ракетна атака рф: Залужний розказав, скільки ракет збили

російські терористи випустили у святковий день понад 20 ракет по мирному населенню України.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - йдеться у повідомленні.

За словами головнокомандувача, силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: шість у Київській області, п’ять - у Житомирській та одну - у Хмельницькій.

Раніше повідомлялось, що у Києві через удари росіян обмежено роботу метро.