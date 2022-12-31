У Києві через удари росіян обмежено роботу метро
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram
"Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці", - заявив він.
Кличко повідомив, що система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення.
Раніше повідомлялось, що внаслідок удару по Києву є загиблий.