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Ракетна атаки рф на Україну: кількість постраждалих зросла до 108

Ольга
Матарикіна
19 людей загинуло
Ракетна атаки рф на Україну: кількість постраждалих зросла до 108 Фото з вільного доступу
В Україні кількість постраждалих унаслідок російських атак, які держава-терорист завдала по нашій країні у понеділок, 10 жовтня, збільшилася і наразі становить 108 людей.
 
Про це у ефірі телемарафону заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Укрінформ.
 
"Наразі ми зафіксували, на жаль, 19 осіб, які загинули, та 108 які отримали поранення. І дійсно серед цих людей є наші працівники поліції. Зокрема, у нас є кілька поліцейських, які отримали поранення - як у Києві, так і у інших областях, саме під час цих ракетних ударів рф. Один поліцейський загинув, Це трагедія для усієї поліції, як і кожна смерть поліцейського під час цієї збройної агресії рф", - сказав він.
 
За його даними, поліція зафіксувала пошкодження 11 жовтня унаслідок ракетних ударів 199 об’єктів, з них 46 - це приватні будинки, 30 - багатоквартирні будинки, і 98 - інші об’єкти, такі як школи, лікарні та дитсадки.
 
Відповідаючи на питання, Клименко зазначив, що поліцейські перші прибувають на місце тієї чи іншої пригоди, і вони збирають, у першу чергу, доказову базу, щоб зберегти її для судів - як українських, так і міжнародних. Потім, як правило, цю доказову базу потім передають до СБУ, сказав очільник НПУ.
 
За його словами, наразі правоохоронці зареєстрували 34, 5 тисячі кримінальних проваджень, які були пов’язані саме з воєнними злочинами, скоєними військовослужбовцями рф та їхніми пособниками.
 
Відповідаючи на питання, чи Нацполіція рекомендуватиме запровадити у великих містах, таких, як Київ, більш жорсткі обмеження, чиновник уточнив, що, на думку НПУ, ті заходи, які наразі введені військовими адміністраціями, достатні, щоб забезпечити безпеку громадян.
 
"Інша справа - це, зокрема, і дисципліна самих наших громадян. Хто б де не знаходився - у громадському транспорті, закладах освіти чи харчування - необхідно терміново реагувати на будь-які повідомлення про можливі ракетні або авіаційні удари. Лише у цьому випадку ми зможемо максимально зберегти життя та здоров’я наших людей", - зазначив Клименко.
 
За його словами, поліція, як правило, знає всі бомбосховища і укриття, які є на території її обслуговування.
 
"І тому ми працюємо саме для того, щоб не тільки поліцейські могли укритися вчасно, але і для того, щоб допомогти зробити це нашим громадянам", - заявив Клименко.
 
Керівник Нацполіції поінформував, що поліцейські з 10 жовтня 2022 року підсилили свої патрулі також і на трасах нашої держави, щоб у період відключення електроенергії чи засобів зв’язку, наші громадяни могли зв’язатися із своїми рідними та близькими.
 
Як повідомлялося, вранці 10 жовтня 2022 року російські війська вдалися до масованих обстрілів усієї України, спрямувавши вогонь проти цивільного населення. Є руйнування об'єктів інфраструктури й жертви серед мирного населення.
 
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11 10 2022 12:10
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