Ракетна атаки рф на Україну: кількість постраждалих зросла до 108

19 людей загинуло

В Україні кількість постраждалих унаслідок російських атак, які держава-терорист завдала по нашій країні у понеділок, 10 жовтня, збільшилася і наразі становить 108 людей.

Про це у ефірі телемарафону заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Наразі ми зафіксували, на жаль, 19 осіб, які загинули, та 108 які отримали поранення. І дійсно серед цих людей є наші працівники поліції. Зокрема, у нас є кілька поліцейських, які отримали поранення - як у Києві, так і у інших областях, саме під час цих ракетних ударів рф. Один поліцейський загинув, Це трагедія для усієї поліції, як і кожна смерть поліцейського під час цієї збройної агресії рф", - сказав він.

За його даними, поліція зафіксувала пошкодження 11 жовтня унаслідок ракетних ударів 199 об’єктів, з них 46 - це приватні будинки, 30 - багатоквартирні будинки, і 98 - інші об’єкти, такі як школи, лікарні та дитсадки.

Відповідаючи на питання, Клименко зазначив, що поліцейські перші прибувають на місце тієї чи іншої пригоди, і вони збирають, у першу чергу, доказову базу, щоб зберегти її для судів - як українських, так і міжнародних. Потім, як правило, цю доказову базу потім передають до СБУ, сказав очільник НПУ.

За його словами, наразі правоохоронці зареєстрували 34, 5 тисячі кримінальних проваджень, які були пов’язані саме з воєнними злочинами, скоєними військовослужбовцями рф та їхніми пособниками.

Відповідаючи на питання, чи Нацполіція рекомендуватиме запровадити у великих містах, таких, як Київ, більш жорсткі обмеження, чиновник уточнив, що, на думку НПУ, ті заходи, які наразі введені військовими адміністраціями, достатні, щоб забезпечити безпеку громадян.

"Інша справа - це, зокрема, і дисципліна самих наших громадян. Хто б де не знаходився - у громадському транспорті, закладах освіти чи харчування - необхідно терміново реагувати на будь-які повідомлення про можливі ракетні або авіаційні удари. Лише у цьому випадку ми зможемо максимально зберегти життя та здоров’я наших людей", - зазначив Клименко.

За його словами, поліція, як правило, знає всі бомбосховища і укриття, які є на території її обслуговування.

"І тому ми працюємо саме для того, щоб не тільки поліцейські могли укритися вчасно, але і для того, щоб допомогти зробити це нашим громадянам", - заявив Клименко.

Керівник Нацполіції поінформував, що поліцейські з 10 жовтня 2022 року підсилили свої патрулі також і на трасах нашої держави, щоб у період відключення електроенергії чи засобів зв’язку, наші громадяни могли зв’язатися із своїми рідними та близькими.