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Ракети Sea Sparrow Україна отримає у наступному пакеті допомоги від США

06 січня 2023, 10:26
Ракети Sea Sparrow Україна отримає у наступному пакеті допомоги від США
Джерело: wikipedia
У наступному пакеті військової допомоги Сполучені Штати вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

Про це повідомляє Politico.

"У пакет вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили два джерела, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.

Наголошується, що досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет, тоді як Військово-морські сили США та кількох союзних флотів використовують корабельну версію.

Ракета Sea Sparrow обладнана напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона була розроблена ще у 60-х роках минулого століття, проте після цього пройшла кілька модифікацій. Остання версія ракети – RIM-7P – має збільшений радіус дії та автопілот, що здійснює зв'язок з бортовим комп'ютером по каналу передачі даних.

Важить снаряд близько 230 кг, а максимальна дальність стрільби цією ракетою становить 20-30 км. Висота ураження – від 6 м до 15 км. Крім того, ракета здатна летіти зі швидкістю 3,5 Махи. Вартість однієї такої ракети – близько 165 тисяч доларів.

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.

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