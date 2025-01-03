"Рамштайн" відбудеться в Німеччині вже 9 січня

На зустрічі будуть міністри оборони і старші військові офіційні особи з усього світу.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині на однойменній базі 9 січня під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Про це йдеться у пресрелізі, який надійшов від Офісу громадських зв’язків згаданої авіабази.

"Секретар з оборони США Ллойд Остін, як планується, головуватиме під час Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина, 9 січня 2025 року. Це буде 25 засідання Контактної групи. Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України", - йдеться в заяві.

Наприкінці року Остін і Пісторіус обговорили підтримку України та формат "Рамштайн".