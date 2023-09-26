Раніше затримані в Британії шпигуни працювали на агента спецслужби рф

П’ятеро затриманих в Британії болгарських шпигунів працювали на Яна Марсалека, який пов'язаний зі спецслужбами росії.

Про це повідомляє The Insider.

За версією слідства, главу болгарської банди шпигунів у Британії Орліна Русєва найняв Ян Марсалек - колишній директор німецької платіжної компанії Wirecard і шахрай.

В 2020 році The Insider, Bellingcat і Der Spiegel виявили, що Марсалек втік до Росії 19 червня, наступного дня після того, як аудитори виявили зникнення понад $1,5 млрд на балансі Wirecard. Подальші розслідування встановили тісний зв'язок Марсалека з російськими спецслужбами: він співпрацював з ГРУ з 2015 року, Він допомагав російській розвідці створювати ПВК в африканських країнах, добувати інформацію через підкуплених австрійських силовиків, виконував інші делікатні доручення.

"Марсалек почав працювати з Русєвим ще з 2014 року. Будучи фахівцем у галузі цифрового стеження, Русєв забезпечив його пристроями із шифрованим зв'язком, а також найняв у свою команду щонайменше ще чотирьох громадян Болгарії, навчив їх використанню шпигунського обладнання та шифрованого зв'язку, щоб застосовувати це під час стеження", - пише видання.

Яку саме інформацію болгари збирали для Марсалека, слідство не розказало.