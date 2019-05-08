Ранкове зведення: Бойовики здійснили шість обстрілів на Донбасі, без втрат
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
два рази околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні штабу у Facebook.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Водяного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік Південноо – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, минулої доби повідомлялося, що бойовики з початку доби неділі чотири рази порушили режим припинення вогню, тоді як українські військові його дотримуються.
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