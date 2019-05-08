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Ранкове зведення: Бойовики здійснили шість обстрілів на Донбасі, без втрат

Збройні формування Росії та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї
З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Ранкове зведення: Бойовики здійснили шість обстрілів на Донбасі, без втрат Фото: zi.dn.ua

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
два рази околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї, йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Водяного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік Південноо – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, минулої доби повідомлялося, що бойовики з початку доби неділі чотири рази порушили режим припинення вогню, тоді як українські військові його дотримуються.

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