Raynair запустив два нових рейси з Харкова
Найбільший європейський лоукостер Ryanair запустив два нових рейси з Харкова: до столиці Литви Вільнюса і в польську Познань, повідомляє "Економічна Правда".
"Ми раді почати наш зимовий харківський сезон з запуску двох нових маршрутів - в Познань і Вільнюс. Всього цієї зими від Ryanair будуть працювати три харківських напрямки, і ми плануємо перевезти 170 тис. пасажирів", - сказала менеджерка з продажу та маркетингу Ryanair Ольга Павлонка.
Повідомляється, що акційна ціна на квитки на обидва рейси стартує від 419 грн (без урахування багажу) і буде діяти до півночі 30 жовтня.
Перший літак з Харкова до Вільнюса відправився 27 жовтня о 9:30. Надалі рейси будуть виконуватися по середах і неділях, тривалість шляху становить 1 годину 45 хвилин.
"Коли я вперше, в 2008 році, летів лайнером Ryanair, то мріяв, щоб компанія розширила свою мережу і для східних сусідів Європейського Союзу. Сьогодні це стало реальністю", - прокоментував подію Марюс Януконіс, посол Литви в Україні.
Як повідомлялося раніше, авіакомпанія Ryanair в літньому розкладі 2020 року відкриє два нових напрямки з аеропорту Харкова - рейси будуть виконуватися в аеропорт Варшава (Модлін) і Будапешт.
Нагадаємо, що Ryanair у грудні почне літати до Херсона.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків