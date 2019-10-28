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Raynair запустив два нових рейси з Харкова

Повідомляється, що акційна ціна на квитки на обидва рейси стартує від 419 грн (без урахування багажу) і буде діяти до півночі 30 жовтня
"Ми раді почати наш зимовий харківський сезон з запуску двох нових маршрутів - в Познань і Вільнюс. Всього цієї зими від Ryanair будуть працювати три харківських напрямки, і ми плануємо перевезти 170 тис. пасажирів", - сказала менеджерка з продажу та маркетингу Ryanair Ольга Павлонка.
Raynair запустив два нових рейси з Харкова Фото: Ryanair

Найбільший європейський лоукостер Ryanair запустив два нових рейси з Харкова: до столиці Литви Вільнюса і в польську Познань, повідомляє "Економічна Правда".

"Ми раді почати наш зимовий харківський сезон з запуску двох нових маршрутів - в Познань і Вільнюс. Всього цієї зими від Ryanair будуть працювати три харківських напрямки, і ми плануємо перевезти 170 тис. пасажирів", - сказала менеджерка з продажу та маркетингу Ryanair Ольга Павлонка.

Повідомляється, що акційна ціна на квитки на обидва рейси стартує від 419 грн (без урахування багажу) і буде діяти до півночі 30 жовтня.

Перший літак з Харкова до Вільнюса відправився 27 жовтня о 9:30. Надалі рейси будуть виконуватися по середах і неділях, тривалість шляху становить 1 годину 45 хвилин.

"Коли я вперше, в 2008 році, летів лайнером Ryanair, то мріяв, щоб компанія розширила свою мережу і для східних сусідів Європейського Союзу. Сьогодні це стало реальністю", - прокоментував подію Марюс Януконіс, посол Литви в Україні.

Як повідомлялося раніше, авіакомпанія Ryanair в літньому розкладі 2020 року відкриє два нових напрямки з аеропорту Харкова - рейси будуть виконуватися в аеропорт Варшава (Модлін) і Будапешт.

Нагадаємо, що Ryanair у грудні почне літати до Херсона.

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28 10 2019 15:35
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