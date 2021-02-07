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Разом із Безосом у космічний політ відправиться 82-річна льотчиця

20 липня Безос має намір здійснити 11-хвилинний політ у космос разом зі своїм братом і переможцем аукціону Blue Origin на місце в космічному кораблі
Разом з американським мільярдером Джеффом Безосом у космічний суборбітальний політ 20 липня відправиться 82-річна льотчиця Уоллі Фанк.
Разом із Безосом у космічний політ відправиться 82-річна льотчиця Фото: Укрінформ

Про це Безос повідомив в Інстаграмі, передає "Укрінформ".

Зазначається, що у 1960-х роках Фанк стала найкращою студенткою курсу астронавтів "Жінка у космосі". Пізніше проєкт став відомий як "Меркурій-13", він фінансувався приватним чином. Проєкт складався з 13 жінок-пілотів, які бажали стати астронавтками і полетіти в космос за програмою "Меркурій". У 1961 році вони пройшли посилені тести на фізичну витривалість і стійкість до стресів та мали намір довести, що жінкам теж є місце в космосі. Однак жінки, зокрема і Фанк, так і не полетіли в космос, оскільки програму скасували.

"Прийшов час. Ласкаво просимо, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня як наш почесний гість", - написав Безос.

20 липня Безос має намір здійснити 11-хвилинний політ у космос разом зі своїм братом і переможцем аукціону Blue Origin на місце в космічному кораблі, яке було продано за 28 млн дол. Вони будуть поміщені в куполоподібну капсулу, яка розміщуватиметься у верхній частині ракети-носія.

Коли ракета New Shepard досягне лінії Кармана (100 км над поверхнею Землі), капсула відокремиться від ракети-носія, увійде в атмосферу й повернеться на Землю на парашутах.

New Shepard розміром 18 м на 4 м запустять із пустелі Ван Горн у Техасі.

Пасажири New Shepard перебуватимуть у невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. В майбутньому квиток на ракету може коштувати від 200 тис. дол.

Нещодавно стало відомо, що британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic, Річард Бренсон полетить у космос 11 липня.

Якщо місія дійсно відбудеться 11 липня, це означатиме, що Бренсон обійде свого конкурента в суборбітальному космічному туризмі, американського мільярдера Джеффа Безоса.

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02 07 2021 14:54
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