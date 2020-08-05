Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Разом із послабленням: у Києві з 12 травня відключатимуть гарячу воду

Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону
У Києві з 12 травня проводитимуть гідравлічні випробування тепломереж. Через це у киян відключатимуть гарячу воду.
Разом із послабленням: у Києві з 12 травня відключатимуть гарячу воду Фото: gettyimages.com

Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрації, пише "Громадське".

Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону. Проте випробування відклали через карантин.

"Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань", - зазначив Пантелеєв.

Проведення випробувань заплановане у всіх районах міста і відбуватимуться за графіком. На кожній ділянці випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей період тимчасово відключатимуть гарячу воду.

Читайте також: Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2020 15:04
ТЕГИ: Київ, вода
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.