Разом із послабленням: у Києві з 12 травня відключатимуть гарячу воду Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону

У Києві з 12 травня проводитимуть гідравлічні випробування тепломереж. Через це у киян відключатимуть гарячу воду.

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Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрації, пише "Громадське". Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону. Проте випробування відклали через карантин. "Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань", - зазначив Пантелеєв. Проведення випробувань заплановане у всіх районах міста і відбуватимуться за графіком. На кожній ділянці випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей період тимчасово відключатимуть гарячу воду. Читайте також: Кличко показав, як дрони дезінфікують Київ

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