CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві з 12 травня проводитимуть гідравлічні випробування тепломереж. Через це у киян відключатимуть гарячу воду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Разом із послабленням: у Києві з 12 травня відключатимуть гарячу воду
Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону
Фото: gettyimages.com
Про це передає пресслужба Київської міської державної адміністрації, пише "Громадське".
Заступник глави КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що випробування мали початися ще у квітні після завершення опалювального сезону. Проте випробування відклали через карантин.
"Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань", - зазначив Пантелеєв.
Проведення випробувань заплановане у всіх районах міста і відбуватимуться за графіком. На кожній ділянці випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей період тимчасово відключатимуть гарячу воду.
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