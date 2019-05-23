Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах
Рябошапка сказав, що серед пріоритетних законопроектів, над якими планує найближчим часом працювати президент, є відповідальність за незаконне збагачення, зняття імунітетів з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту, йдеться в "УП".
Нагадаємо, ЦВК пояснила, коли стартує виборча кампанія в Раду. Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради – 24 травня.
Наразі партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".
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