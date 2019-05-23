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Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах

Радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборчого штабу Дмитро Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради
Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка сказав, що наскільки він розуміє партію "Слуга народу" на вибори в парламент поведе Дмитро Разумков.
Разумков очолить партію "Слуга народу" на виборах Дмитро Разумков

Рябошапка сказав, що серед пріоритетних законопроектів, над якими планує найближчим часом працювати президент, є відповідальність за незаконне збагачення, зняття імунітетів з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту, йдеться в "УП".

Нагадаємо, ЦВК пояснила, коли стартує виборча кампанія в Раду. Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради – 24 травня.

Наразі партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

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23 05 2019 19:21
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