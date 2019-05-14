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Разумков пояснив, що вплине на рішення Зеленського про Раду

"Якщо ми говоримо про розпуск парламенту, то тут питання в тому, що буде робити парламент"
Рішення новообраного президента Володимира Зеленського, розпускати чи не розпускати парламент, залежатиме від дій народних депутатів.
Разумков пояснив, що вплине на рішення Зеленського про Раду Володимир Зеленський

"Якщо ми говоримо про розпуск парламенту, то тут питання в тому, що буде робити парламент", – заявив його політичний радник Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV ввечері 13 травня.

Прикладом негативного кроку з боку депутатів Разумков назвав законопроект про президента, який на засіданні 22 квітня закликала ухвалити віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

За словами радника, такий закон суттєво обмежив би владу Зеленського та не дав йому виконати обіцянки, озвучені виборцям.

"Окремі народні депутати, представники керівництва парламенту говорили про те, що можна спробувати ухвалити цей закон, який фактично не лише обмежував права та обов'язки президента, але й певною мірою порушував Конституцію", – зазначив Разумков.

"Адже багато з цих функцій, які хотіли спростити ймовірним законом, вони належать до конституційних повноважень президента – і в такий спосіб відбувалася ліквідація інституту президентства, переходили ледь не до парламентської республіки", – додав він.

Раніше сам Зеленський заявив, що про розпуск парламенту говорити зарано.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня.

Додамо, Зеленський прокоментує можливий розпуск Ради, коли відеопетиція на каналі команди набере 1 млн переглядів.

 

 

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14 05 2019 10:17
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