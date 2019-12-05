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Зеленський прокоментує можливий розпуск Ради, коли відеопетиція на каналі команди набере 1 млн переглядів

"Якщо вас хвилює це питання - дивитесь відео, надсилаєте своїм друзям, знайомим, ділитесь на своїх сторінках"
Обраний президента Володимир Зеленський висловить свою позицію щодо можливого розпуску Верховної Ради, якщо відповідна відеопетиція на каналі його команди набере 1 мільйон переглядів.
Зеленський прокоментує можливий розпуск Ради, коли відеопетиція на каналі команди набере 1 млн переглядів

"Руслан Ханумак записав перше питання, що є одним з головних на "порядку денному" громадян України: розпуск Верховної ради. Якщо вас хвилює це питання - дивитесь відео, надсилаєте своїм друзям, знайомим, ділитесь на своїх сторінках. Коли відео набере 1 000 000 переглядів - Володимир Олександрович особисто зверне на нього увагу", - повідомляється на сторінці "Зекоманди" у Facebook.

На відео автор ставить перехожим на вулиці питання, чи потрібно розпускати Верховну Раду. Переважна більшість тих, кого включили до відеоролику, висловилися за розпуск.

Перед цим автор ролика заявляє, що Верховній Раді довіряють лише 4% громадян, до яких входять самі депутати та їхні родичі.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що в команді Зеленського вже навіть підготували проект указу майбутнього президента про розпуск парламенту, яким передбачається провести позачергові вибори до ВР у липні цього року.

Джерела також зазначають, що в оточенні Зеленського ведуться дискусії щодо дострокових виборів до Верховної Ради - частина команди виступає за негайний розпуск Ради після інавгурації, інша - проти, щоб встигнути повноцінно підготувати партію "Слуга народу".

Нагадаємо, що обраний президент Володимир Зеленський виступив із терміновим звернення до Верховної Ради: він вимагає призначити його інавгурацію на 19 травня.

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12 05 2019 16:41
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