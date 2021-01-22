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Реалізація Національної стратегії-2030 дасть змогу подвоїти ВВП України за 10 років

Криволап зазначив, що це також дасть можливість потроїти зростання доходів українців
Реалізація Національної економічної стратегії-2030 дасть змогу Україні подвоїти ВВП за десять років, повідомив голова робочої групи з напрацювання стратегії Кирило Криволап.
Реалізація Національної стратегії-2030 дасть змогу подвоїти ВВП України за 10 років Фото: з вільних джерел

"Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, що не є повністю реалістичним, то можемо за десять років збільшити ВВП втричі. Приклади є, але на цьому шляху є безліч перешкод. Напевно, завдання подвоїти ВВП виглядає більш реалістичним", - сказав Кирило Криволап, представляючи напрацювання робочої групи в п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Криволап зазначив, що це також дасть можливість потроїти зростання доходів українців.

Згідно з представленими презентаційними матеріалами, матрицею економічного зростання країни мають стати кроки зі створення прибуткового характеру державного інвестування, привабливої екосистеми для вітчизняних інвесторів і сприятливих умов для іноземного інвестування.

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22 01 2021 12:08
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