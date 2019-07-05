Ребекка Гармс: Українцям більше не потрібен Майдан для зміни влади, - ВІДЕО

"Тепер влада в Україні змінюється за допомогою вільних і демократичних виборів"

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що громадянам України більше не потрібна революція, щоб змінити владу, тепер влада змінюється за допомогою мирних і правильно організованих виборів.

"Мирні і правильно організовані вибори в кінці кінців перетворилися в мирну зміну влади", - сказала Ребекка Гармс в інтерв'ю "Громадському".

Хармс нагадала, що Україна - це та країна, яка прийняла рішення про свій напрямок.

"Україна захотіла піти в сторону Заходу, в напрямку західної моделі демократії. Це зміна влади, без Майдану, через демократичне і вільне голосування", - сказала також вона.

Гармс додала, що ці якості України - маяк для групи пострадянських країн, які хочуть вступити в ЄС.

Нагадаємо, що Ребекка Гармс побувала і на Майдані в часи Революції гідності, і на Донбасі після початку війни.