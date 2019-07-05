ПОЛІТИКА НОВИНИДепутатка Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що громадянам України більше не потрібна революція, щоб змінити владу, тепер влада змінюється за допомогою мирних і правильно організованих виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ребекка Гармс: Українцям більше не потрібен Майдан для зміни влади, - ВІДЕО
"Тепер влада в Україні змінюється за допомогою вільних і демократичних виборів"
Ребекка Гармс. Фото: iPress.ua / Андрій Поліковський
"Мирні і правильно організовані вибори в кінці кінців перетворилися в мирну зміну влади", - сказала Ребекка Гармс в інтерв'ю "Громадському".
Хармс нагадала, що Україна - це та країна, яка прийняла рішення про свій напрямок.
"Україна захотіла піти в сторону Заходу, в напрямку західної моделі демократії. Це зміна влади, без Майдану, через демократичне і вільне голосування", - сказала також вона.
Гармс додала, що ці якості України - маяк для групи пострадянських країн, які хочуть вступити в ЄС.
Нагадаємо, що Ребекка Гармс побувала і на Майдані в часи Революції гідності, і на Донбасі після початку війни.
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