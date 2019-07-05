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Ребекка Гармс: Українцям більше не потрібен Майдан для зміни влади, - ВІДЕО

"Тепер влада в Україні змінюється за допомогою вільних і демократичних виборів"
Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що громадянам України більше не потрібна революція, щоб змінити владу, тепер влада змінюється за допомогою мирних і правильно організованих виборів.
Ребекка Гармс: Українцям більше не потрібен Майдан для зміни влади, - ВІДЕО Ребекка Гармс. Фото: iPress.ua / Андрій Поліковський

"Мирні і правильно організовані вибори в кінці кінців перетворилися в мирну зміну влади", - сказала Ребекка Гармс в інтерв'ю "Громадському".

Хармс нагадала, що Україна - це та країна, яка прийняла рішення про свій напрямок.

"Україна захотіла піти в сторону Заходу, в напрямку західної моделі демократії. Це зміна влади, без Майдану, через демократичне і вільне голосування", - сказала також вона.

Гармс додала, що ці якості України - маяк для групи пострадянських країн, які хочуть вступити в ЄС.

Нагадаємо, що Ребекка Гармс побувала і на Майдані в часи Революції гідності, і на Донбасі після початку війни.

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07 05 2019 19:02
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