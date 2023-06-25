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ПОЛІТИКА

Речник кремля розповів, що буде далі із Прігожиним та його "армією"

25 червня 2023, 08:24
Речник кремля розповів, що буде далі із Прігожиним та його
Фото: РБК
Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина закриють, він "піде в білорусь".

Порушену проти ватажка ПВК Вагнера Євгєнія Прігожина кримінальну справу про військовий заколот буде припинено, а сам засновник ПВК поїде до білорусі,.

Про це заявив прессекретар президента росії Дмітрій Пєсков у розмові з журналістами.

"Ви запитаєте мене, що буде особисто з Пригожіним. Кримінальну справу проти нього буде припинено, і сам він піде до Білорусії. Гарантією того, що він зможе це зробити, є слово президента росії", — цитують слова представника кремля державні ЗМІ.

Він додав, що бійців ПВК "Вагнера", які брали участь у заколоті, також не переслідуватимуть "з урахуванням їхніх заслуг на фронті". Водночас, ті з вагнерівців, хто відмовився брати участь у "поході" Прігожина на столицю рф, підпишуть контракти з міноборони.

Пєсков наголосив, що кадрові перестановки в міноборони росії під час переговорів з Прігожиним не обговорювались, що означає, що вимоги Прігожина виконані не були.

Також, за його словми "ситуація" з ПВК Вагнера не вплине на перебіг воєнних дій в Україні.

"В жодному разі. СВО триває і триватиме", — зазначив речник кремля.

 У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Прігожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", – ішлося в повідомленні.

Після цього Прігожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Кремльпєсковпрігожин

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