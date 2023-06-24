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Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку – Прігожин

24 червня 2023, 20:52
Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку – Прігожин
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Глава ПВК "Вагнер" Євген Прігожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори та в бік бойових дій.

Таку заяву Прігожина опубліковала прес-служба.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців.

Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", мовиться в ній.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", – написано в заяві. 

Нагадаємо, що вчора Прігожин заявив: нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися.

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Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
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