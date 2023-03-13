Ред Булл Лейпциг – Манчестер Сіті: Прев'ю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Дві найсильніші команди квартетів групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА були виявлені на початку листопада 2022 року. В результаті вони сформували пари плей-офф, які відновлять єврокубковий сезон у лютому 2023-го. У 1/8 фіналу немає відверто слабких колективів, тому слідкувати за битвами даного раунду буде дуже цікаво.

Досить захоплюючі битви очікуються у парі Ред Булл Лейпциг – Манчестер Сіті. Абсолютним фаворитом на думку букмекерських контор є англійський клуб, але недооцінювати німців не слід. Зробити власні висновки щодо того, хто пройде далі можна після вивчення даних протиборчих сторін.

Шлях "Ред Булл Лейпцига" до 1/8 фіналу ЛЧ

Хлопці Марко Розе на груповому етапі фінішували другим у квартеті «F». Обійшовши Шахтар і Селтік, команда з Німеччини пропустила перед собою Реал Мадрид. Хоча від гранду іспанського футболу Ред Булл Лейпциг відстав лише на один заліковий пункт. Стартувавши в турнірі з двох поспіль поразок від «оранжево-чорних» з України та «галактикос», потім «червоні бики» здобули чотири перемоги поспіль. У заключному турі німецька команда розгромила на нейтральному полі "гірників" з рахунком 4:0. Точними ударами у тій битві відзначились Нкунку, Андре Сілва, Собослай, а також Бондар відзначився автоголом.

У групі Ред Булл Лейпциг забив у ворота суперників 13 голів, а пропустив 9. При цьому шість м'ячів було пропущено у двох стартових турах. Вийшовши до 1/8 фіналу з другого місця, розраховувати на легкого суперника у плей-офф «червоним бикам» не доводилося. Хоча нинішні опоненти проводять не надто стабільний сезон. Тож певні шанси на вихід до чвертьфіналу у представників Німеччини мають бути.

Шлях "Манчестер Сіті" до 1/8 фіналу ЛЧ

Колектив Хосепа Гвардіоли впевнено зіграв на груповому етапі та виграв квартет «G». Випередити «небесно-блакитним» вдалося Борусію з Дортмунда, Севілью та Копенгаген. До того ж Манчестер Сіті набрав 14 очок із 18 можливих. Здобувши чотири перемоги, «городяни» розписали дві «сухі» нічиї з копенгагенськими «левами» та дортмундськими «чорно-жовтими». У групі Кевін Де Брюйне та партнери забили у ворота суперників 14 голів, а пропустили лише 2 (обидва у домашніх матчах). При цьому вихід у плей-офф "блакитні" забезпечили достроково.

У "небесно-блакитних" надзвичайно потужний склад. До того ж, норвезький форвард «городян» Ерлінг Холанд проводить неймовірний сезон і забиває багато голів. Так що біля чужих воріт від Манчестер Сіті точно слід чекати на впевнену гру. Опонент англійському клубу попався конкурентний, але варіанти могли бути гіршими, наприклад, Парі Сен-Жермен, Ліверпуль або Інтер. Проте виключити недооцінку дітищу City Football Group дуже важливо.

Коефіцієнти на матч "Ред Булл Лейпциг" - "Манчестер Сіті"

Крім Ліги чемпіонів УЄФА, манчестерська команда продовжує боротися за чемпіонство АПЛ і грати у Кубку Англії. При цьому вдало виступити на міжнародній арені «міщани» також хочуть. Тож настрій у «небесно-блакитних» має бути позамежним і оступатися на не найгрізнішому німецькому колективі Манчестер Сіті не повинен.

Ред Булл Лейпциг проводить добрий сезон. Востаннє команда програвала в середині вересня Борусії з Менхенгладбаху у Бундеслізі. З того часу «червоні бики» провели 16 офіційних матчів і жодного разу не програли. У січневому відрізку 2023 року дітище «Red Bull GmbH» розписало світову з Баварією, а також обіграло Шальке та Штутгарт. Безумовно, німецький колектив є аутсайдером пари, але заздалегідь списувати його з рахунків не слід.

Фаворитом із великою перевагою букмекери вважають «Манчестер Сіті»:

• Вихід до 1/4 фіналу "Ред Булл Лейпциг" - котирування 5.15.

• Вихід до 1/4 фіналу «Манчестер Сіті» – коефіцієнт 1.16.

Враховуючи атакуючу міць даних протиборчих сторін, обидва матчі повинні бути цікавими і можуть стати результативними. При цьому досвіду виступів у єврокубках більше клубу з Англії. Отже, можливо з труднощами, але вийти у чвертьфінальну стадію, швидше за все, має Манчестер Сіті. Якщо у вас є бажання поставити на переможця цієї пари, рекомендуємо зробити це зайшовши на казино mostbet.com.