Регіон Польщі скасував резолюцію про "протидію ідеології ЛГБТ" після втрати фінансування ЄС

Європейська комісія підкреслила, що визнання територій, робочих місць або послуг вільними від ЛГБТ є дією, що суперечить цінностям, викладеним у статті 2 Договору Європейського Союзу

Депутати Свентокшиського воєводства на півдні Польщі скасували резолюцію про протидію ідеології ЛГБТ після погроз ЄС призупинити виплати з європейських фондів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Interia.

Глава Свентокшиського воєводства Анджей Бентковський повідомив, що після ухвалення 19 червня 2019 року постанови про "протидію ідеології ЛГБТ" Європейська комісія призупинила процедури надання фінансування за програмою на 2014-2020 роки разом з інструментом REACT-EU.

"Європейська комісія підкреслила, що визнання територій, робочих місць або послуг вільними від ЛГБТ є дією, що суперечить цінностям, викладеним у статті 2 Договору Європейського Союзу", - сказав Бентковський.

За його словами, в листуванні з Єврокомісією польська сторона пояснювала, що прийнята регіональною радою резолюція не має характеру нормативного акта, не створює нових прав і обов'язків і не є актом місцевого законодавства.

"Це не стосується створення зон, вільних від ЛГБТ, і не вказує, що такі зони будуть створені. Найголовніше, це не чинить ніякого впливу на правила і положення, що регулюють реалізацію регіональної оперативної програми нашого воєводства", - сказав Бентковський, додавши, що ці аргументи Єврокомісію не задовольнили.

Бентковський повідомив, що в рамках програми REACT-EU самоврядування Свентокшиського воєводства має намір профінансувати, зокрема, виведення з експлуатації вугільних котелень двох найбільших лікарень регіону.

Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.

Люблінське та Малопольське воєводства нещодавно знову проголосували за те, щоб залишатися вільними від "ідеології ЛГБТ".