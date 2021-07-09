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ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони"

Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз
Європейська комісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.
ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони" Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
 
Польські ЛГБТ-активісти розмістили у соцмережах скан листа, і в понеділок речник Люблінського воєводства підтвердив його отримання. Представник Єврокомісії у Варшаві також підтвердила, що лист надіслано.
 
"Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз",- йдеться у листі.
 
У документі зазначається, що додаткове фінансування в рамках частини фонду блоку для відновлення від наслідків  COVID буде призупинено до очікування відповідей регіонів на занепокоєння Комісії.
 
Кошти є частиною REACT-EU (Допомога у відновленні для згуртованості та територій Європи), пакета додаткових фондів згуртування, в рамках яких Польщі було виділено загалом понад 1,5 млрд євро.
 
"Наразі лист аналізують, щоб підготувати відповідь", - сказав представник Люблінського воєводства.
 
Люблінське та Малопольське воєводства нещодавно знову проголосували за те, щоб залишатися вільними від "ідеології ЛГБТ".
 
Єврокомісія сперечається з Польщею та Угорщиною з різних питань, починаючи від прав ЛГБТ до свободи преси. У липні вона подала судовий позов проти обох країн через заходи, які, за її словами, дискримінують гей-спільноту.
 
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07 09 2021 14:58
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