ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейська комісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС попередив польські регіони про втрату фінансування через "вільні від ЛГБТ зони"
Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Польські ЛГБТ-активісти розмістили у соцмережах скан листа, і в понеділок речник Люблінського воєводства підтвердив його отримання. Представник Єврокомісії у Варшаві також підтвердила, що лист надіслано.
"Комісія хотіла б підкреслити, що оголошення територій, робочих місць чи послуг, вільних від ЛГБТІК, є діями, що суперечать цінностям, викладеним у статті 2 Договору про Європейський Союз",- йдеться у листі.
У документі зазначається, що додаткове фінансування в рамках частини фонду блоку для відновлення від наслідків COVID буде призупинено до очікування відповідей регіонів на занепокоєння Комісії.
Кошти є частиною REACT-EU (Допомога у відновленні для згуртованості та територій Європи), пакета додаткових фондів згуртування, в рамках яких Польщі було виділено загалом понад 1,5 млрд євро.
"Наразі лист аналізують, щоб підготувати відповідь", - сказав представник Люблінського воєводства.
Люблінське та Малопольське воєводства нещодавно знову проголосували за те, щоб залишатися вільними від "ідеології ЛГБТ".
Єврокомісія сперечається з Польщею та Угорщиною з різних питань, починаючи від прав ЛГБТ до свободи преси. У липні вона подала судовий позов проти обох країн через заходи, які, за її словами, дискримінують гей-спільноту.
Читайте також: У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 09 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
- ФОТО Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі