У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ

У столиці Угорщини тисячі людей долучилися до ЛГБТ-прайду в суботу, протестуючи проти закону, що забороняє поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру.

Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи

Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи.

Натомість уряд Угорщини заявляє, що його політика спрямована на захист дітей. Але критики нового закону порівнюють його з російським законом про заборону гей-пропаганди 2013 року та стверджують, що він пов'язує гомосексуалізм з педофілією в рамках агітаційної маніпуляції з мобілізації консервативних виборців напередодні майбутніх виборів.



Фото: kickboxerlad

Як повідомлялося, в Угорщині на початку липня набув чинності закон, що забороняє демонструвати у школах матеріали, які розглядаються як пропаганда гомосексуалізму та зміни статі.

Автори закону заявляли, що популяризація зміни статі та гомосексуальності може зашкодити неповнолітнім у їхньому моральному розвитку та формуванні їхньої природної гендерної ідентичності.



Фото: kickboxerlad

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 липня заявила, що Угорщина має скасувати цей закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Натомість угорський прем'єр Орбан стверджує, що закон не спрямований проти ЛГБТ-спільноти, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей віком до 18 років.