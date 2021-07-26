ФОТОУ столиці Угорщини тисячі людей долучилися до ЛГБТ-прайду в суботу, протестуючи проти закону, що забороняє поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру.
Фото: kickboxerladПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
26 07 2021 13:47
У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ
Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи
Фото: kickboxerlad
Про це повідомляє Euronews.
Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи.
Натомість уряд Угорщини заявляє, що його політика спрямована на захист дітей. Але критики нового закону порівнюють його з російським законом про заборону гей-пропаганди 2013 року та стверджують, що він пов'язує гомосексуалізм з педофілією в рамках агітаційної маніпуляції з мобілізації консервативних виборців напередодні майбутніх виборів.
Фото: kickboxerlad
Як повідомлялося, в Угорщині на початку липня набув чинності закон, що забороняє демонструвати у школах матеріали, які розглядаються як пропаганда гомосексуалізму та зміни статі.
Автори закону заявляли, що популяризація зміни статі та гомосексуальності може зашкодити неповнолітнім у їхньому моральному розвитку та формуванні їхньої природної гендерної ідентичності.
Фото: kickboxerlad
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 липня заявила, що Угорщина має скасувати цей закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.
Натомість угорський прем'єр Орбан стверджує, що закон не спрямований проти ЛГБТ-спільноти, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей віком до 18 років.
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