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26 07 2021 13:47

У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ

Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи
У столиці Угорщини тисячі людей долучилися до ЛГБТ-прайду в суботу, протестуючи проти закону, що забороняє поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру.
У Будапешті тисячі людей протестували через закон про ЛГБТ Фото: kickboxerlad
Про це повідомляє Euronews.
 
Організатори заходу закликали учасників маршу висловити свою опозицію останнім крокам уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, на думку критиків, стигматизує сексуальні меншини в країнах центральної Європи.
 
Натомість уряд Угорщини заявляє, що його політика спрямована на захист дітей. Але критики нового закону порівнюють його з російським законом про заборону гей-пропаганди 2013 року та стверджують, що він пов'язує гомосексуалізм з педофілією в рамках агітаційної маніпуляції з мобілізації консервативних виборців напередодні майбутніх виборів.

Фото: kickboxerlad
 
Як повідомлялося, в Угорщині на початку липня набув чинності закон, що забороняє демонструвати у школах матеріали, які розглядаються як пропаганда гомосексуалізму та зміни статі.
 
Автори закону заявляли, що популяризація зміни статі та гомосексуальності може зашкодити неповнолітнім у їхньому моральному розвитку та формуванні їхньої природної гендерної ідентичності.
 

Фото: kickboxerlad
 
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 липня заявила, що Угорщина має скасувати цей закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.
 
Натомість угорський прем'єр Орбан стверджує, що закон не спрямований проти ЛГБТ-спільноти, а необхідний для забезпечення сексуального виховання дітей віком до 18 років.
 
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