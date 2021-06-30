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ЄС може подати позов проти Польщі через "зони, вільні від ЛГБТ" - ЗМІ

Ми перевіряємо, чи є порушення договорів ЄС
Єврокомісія розглядає питання щодо судового позову проти Польщі щодо "вільних від ЛГБТ" зон, створених деякими місцевими органами влади.
ЄС може подати позов проти Польщі через "зони, вільні від ЛГБТ" - ЗМІ Фото: theinsider.ua
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
ЄС заявляє, що права ЛГБТ повинні дотримуватися у всіх державах-членах, проте правляча націоналістична партія Польщі зробила анти-ЛГБТ політику частиною своєї платформи.
 
У березні уряд однозначно заборонив одностатевим парам усиновлювати дітей, тоді як понад 100 міст та районів оголосили себе "вільними від ЛГБТ".
 
"Ми перевіряємо, чи є порушення договорів ЄС" у створенні цих зон, сказав один із представників ЄС, додавши, що процес ще не завершений. Другий чиновник підтвердив, що Єврокомісія розглядає питання позову.
 
Така судова процедура вимагатиме від Польщі ліквідації зон і у разі відмови може потягнути за собою значні штрафи.
 
На запитання про коментар представник польського уряду сказав: "У Польщі не існує законів, які б дискримінували людей на основі їх сексуальної орієнтації".
 
Польща вже перебуває під спеціальним розслідуванням ЄС щодо підриву верховенства права.
 
Правляча партія "Право і справедливість" неодноразово стикалася в протистоянні з ЄС щодо демократичних цінностей, оскільки піддавала суди та засоби масової інформації більшому контролю держави, обмежувала права жінок та відкидала імміграцію з Близького Сходу та Африки.
 
Незважаючи на такий тиск та той факт, що Польща є основним бенефіціаром фінансової допомоги ЄС, Варшава в основному відмовилася змінити свою поведінку, заявивши, що вона повинна захищати традиційні католицькі звичаї країни.
 
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30 06 2021 14:53
ТЕГИ: ЛГБТ, Польща, ЄС
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