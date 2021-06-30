НОВИНИЄврокомісія розглядає питання щодо судового позову проти Польщі щодо "вільних від ЛГБТ" зон, створених деякими місцевими органами влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС може подати позов проти Польщі через "зони, вільні від ЛГБТ" - ЗМІ
Ми перевіряємо, чи є порушення договорів ЄС
Фото: theinsider.ua
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
ЄС заявляє, що права ЛГБТ повинні дотримуватися у всіх державах-членах, проте правляча націоналістична партія Польщі зробила анти-ЛГБТ політику частиною своєї платформи.
У березні уряд однозначно заборонив одностатевим парам усиновлювати дітей, тоді як понад 100 міст та районів оголосили себе "вільними від ЛГБТ".
"Ми перевіряємо, чи є порушення договорів ЄС" у створенні цих зон, сказав один із представників ЄС, додавши, що процес ще не завершений. Другий чиновник підтвердив, що Єврокомісія розглядає питання позову.
Така судова процедура вимагатиме від Польщі ліквідації зон і у разі відмови може потягнути за собою значні штрафи.
На запитання про коментар представник польського уряду сказав: "У Польщі не існує законів, які б дискримінували людей на основі їх сексуальної орієнтації".
Польща вже перебуває під спеціальним розслідуванням ЄС щодо підриву верховенства права.
Правляча партія "Право і справедливість" неодноразово стикалася в протистоянні з ЄС щодо демократичних цінностей, оскільки піддавала суди та засоби масової інформації більшому контролю держави, обмежувала права жінок та відкидала імміграцію з Близького Сходу та Африки.
Незважаючи на такий тиск та той факт, що Польща є основним бенефіціаром фінансової допомоги ЄС, Варшава в основному відмовилася змінити свою поведінку, заявивши, що вона повинна захищати традиційні католицькі звичаї країни.
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