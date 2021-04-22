Регіональні проєкти: Шмигаль розраховує, що IFC збільшить фінансування
Під час онлайн-зустрічі 21 квітня сторони обговорили реалізацію спільних проєктів, а також розвиток співпраці між МФК та місцевим самоврядуванням, повідомляє "Укрінформ".
Шмигаль зауважив, що завдяки консультаційній та фінансовій підтримці МФК здійснюється робота із впровадження проєктів з фінансування напрямів енергетичної ефективності та відновлювальної енергетики, розвитку банківського сектору та аграрного бізнесу.
"Ми зацікавлені розширювати горизонти нашого співробітництва. Розраховуємо, що наші спільні наміри втіляться в нових проєктах з використанням інструментів державно-приватного партнерства, зокрема в галузях енергетики і медицини", - сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр також підкреслив, що підтримує інтенсифікацію співробітництва МФК на регіональному рівні.
"Сьогодні ми вже маємо декілька міст, які є лідерами в цій співпраці. Однак у нас також є міста, які мають надзвичайно хороші умови для залучення інвестицій, оновлення інфраструктури, зокрема транспортної та муніципальної. Усе це можливо завдяки реформі децентралізації, коли міста починають вчитися управляти своїми ресурсами та своїми можливостями", - зауважив голова уряду.
Шмигаль наголосив, що розраховує на подальше розширення прямого фінансування МФК місцевих органів влади.
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