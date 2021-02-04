Виробники "зеленої" енергетики заявили про невиконання урядом меморандуму

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергії, пише "Економічна правда".

За умовами Меморандуму між урядом та виробниками енергії з ВДЕ, останні мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами цьогоріч по 15% або 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

Для виплати цієї заборгованості Укренерго отримало кредити під держгарантії. Проте, як кажуть в асоціації, Нацкомісія з тарифів видала "настанову", за якою кредитні кошти поділять навпіл між виробниками ВДЕ та "Енергоатомом".

4 лютого цьогоріч "Гарантований покупець" розпочало погашення заборгованості за електроенергію 2020 року. Виробники ВДЕ, як і ДП "НАЕК "Енергоатом", у 1 кварталі 2021 р. отримали 4,63 млрд грн.

"Таким чином, фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного", – заявили в асоціації. Водночас, вони заявили, що не всі виробники зеленої енергетики отримали виплати: борги тих, хто звернувся до суду щодо стягнення заборгованості, "Гарпок" не визнає.

"Станом на 1 квітня 2021 р. рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не сягнув 100%", – кажуть виробники. Та, за їхніми словами, цього відбутися і не могло, адже тариф на послуги з передачу електроенергії не враховує повністю витрати на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

В асоціації стверджують, що така ситуація склалася через норму Закону 810-ІХ, якою встановлено, що не менш як 20% коштів для розрахунків із ВДЕ мають бути передбачені у держбюджеті. Проте у держбюджеті-2021 їх не передбачили, а регулятор "зменшив витрати Укренерго на відповідну прогнозну суму (11,35 млрд грн), в черговий раз встановивши тариф на послугу з передачі електроенергії на економічно необґрунтованому рівні".

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