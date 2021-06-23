Регулятор додав ще 6 проєктів, у які не варто інвестувати

Підставою стала низка звернень від фізичних осіб, які втратили значні кошти, інвестовані в сумнівні фінансові проєкти

Нацкомісія з цінних паперів в рамках моніторингу скам-проєктів поповнила список ще 6 сумнівними фінансовими проєктами.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.

Підставою стала низка звернень від фізичних осіб, які втратили значні кошти, інвестовані в сумнівні фінансові проєкти. Також були отримані звернення від юридичних осіб з проханням перевірки діяльності ряду сумнівних інвестиційних компаній.

Так, у рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів ("скам-проєктів") комісія додала до відповідного переліку NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

Комісія також звернулася до провайдеру з проханням заблокувати вебсторінки фіктивних інвестиційних проєктів, яким вони надають послуги хостингу.

Наразі до переліку входить 70 сумнівних проєктів. Його можна переглянути на сайті комісії.

Раніше НКЦПФР також додала до нього Adal GROUP, Forex4you, Fortrade, FINANSA, "Торговий дім Карат", MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC та Sincere Systems.

Читайте також: Євросоюз інвестував ₴600 мільйонів у підтримку бізнесу на Сході України