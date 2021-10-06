Євросоюз інвестував ₴600 мільйонів у підтримку бізнесу на Сході України

Спочатку європейські партнери профінансували її на 15 млн євро. Зараз ця сума зросла до 75 млн євро.

Майже 150 малих і середніх підприємств (МСП) із прифронтових територій України скористалися допомогою Європейського Союзу за програмою FinancEast, яку впроваджують у партнерстві з Фондом розвитку підприємництва в рамках ініціативи EU4Business.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це під час презентації річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік сказав керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Хелл.

Він нагадав, що програму ініційовано у 2017 році. Спочатку європейські партнери профінансували її на 15 млн євро. Зараз ця сума зросла до 75 млн євро.

"Програма підтримки східних регіонів України ґрунтується на чотирьох складових: управління та децентралізація, безпека, реформи в різних галузях, а також економічне відновлення та розвиток мікро-, малого і середнього бізнесу.

Європейський Союз вирішив надавати гнучку та доступну допомогу МСП в регіоні. Робота ведеться за двома напрямками: грантові кошти для зниження банківських ризиків при кредитуванні бізнесу і прямі гранти, що компенсують 50% вартості інвестиційних проєктів", - розповів Хелл.

Левова частка наданих ЄС коштів, за його словами, йде саме на інвестиційний розвиток. Завдяки співпраці німецького держбанку KfW із ФРП та банківськими установами-партнерами в Україні - Ощадбанком, Укгазбанком та компанією "ОТП-лізинг" - бізнес має доступ до грантових фондів, що покривають половину виплат за кредитом чи лізинговим контрактом.

"Кінцева мета для ЄС полягає у відновленні довіри банків до кредитування підприємців, які працюють поблизу лінії протистояння, де ризики набагато вищі. Відновивши довіру та впевненість у результатах, ми зможемо забезпечити сталий доступ мікро-, малого й середнього бізнесу до фінансового ресурсу, що сприятиме відновленню цих територій", - підсумував Хелл.

Програму FinancEast розроблено в рамках Угоди між Урядом України та ЄС "Підтримка Європейського Союзу для Сходу України". У програмі можуть брати участь мікро-, малі й середні підприємства (ФОП та юридичні особи) з кількістю працівників до 250 осіб та з річним доходом до 10 млн євро у гривневому еквіваленті. Головні умови - стабільний фінансовий стан та здійснення господарської діяльності на підконтрольних Україні територіях Донецької чи Луганської областей упродовж щонайменше одного року. Максимальна сума кредиту або лізингу – 400 тис. євро у гривневому еквіваленті, мінімальна сума не обмежується.

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