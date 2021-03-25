Зеленський підписав закони про податкові стимули для великих інвестпроектів

Глава держави підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні" №1293-IX, ухвалений Верховною Радою 2 березня.

Президент України Володимир Зеленський підписав у четвер ініційований ним закон №1294-IX про податкові стимули для інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, який парламент ухвалив 2 березня поточного року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з цим документом, до 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, що ввозитиметься в Україну для реалізації інвестиційних проектів відповідно до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Податкові пільги надаються за умови, що товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України. Перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

Також глава держави підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні" №1293-IX, ухвалений Верховною Радою 2 березня.

Згідно з цим законом, до 2035 року звільняються від оподаткування на додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну устаткування (обладнання), комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту на 5 років за умови виконання інвестором своїх зобов'язань за спеціальними інвестдоговорами.

Крім того, закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються в межах реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

"Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки запровадженню державної підтримки великих інвестиційних проектів, зокрема шляхом надання податкових стимулів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що Урядом і Нацбанком напрацьовується новий закон, який обмежить ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості та зменшить ризики для банків, що беруть участь у кредитуванні.