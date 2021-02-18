Регулятор підвищив тариф на передачу електроенергії на 7,5% з 1 квітня
Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це схвалення. Усіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 грн/МВт-год", - заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Згідно з обґрунтуванням у постанові підставою для підвищення тарифу стало включення в його структуру додатково 1,495 млрд грн витрат на виплату відсотків з 10,25 млрд грн кредитів держбанків, залучених оператором системи передач для розрахунків з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок").
Водночас Нацкомісія відмовилася включити в тариф, за пропозицією "Укренерго", 11,350 млрд грн дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку "ГарПоку" в рамках спеціальних обов’язків (ПСО) для розрахунків із "зеленою" генерацією.
"Поки ми не включаємо як мінімум 20% суми до тарифу "Укренерго", але відсотки я не бачу можливості не включити", - констатував Тарасюк.
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